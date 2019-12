For 71 år sidan vart Liv Hilde berga frå drukningsdøden

Nyhende

Enkelte vil seie at det var tilfeldig. Andre vil meine at det låg høgare makter bak då fem år gamle Liv Hilde i 1948 vart berga frå drukningsdøden. Sikkert er det i alle fall at ho ikkje hadde levd i dag, viss ikkje det var for at Jarle Brandal fann på å skylje støypeskeia si i saltvatn.