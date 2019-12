Stølsliv- ei nesten gløymd historie

Nyhende

Tekst: Arnljot Grimstad

Dei fleste kjenner tilbodet om fjellturar i regi av idrettslaga, tunge og lette turar til merkte punkt, der ein kan registrere kortet sitt. Mange konkurrerer med seg sjølve, år etter år, det gir muskeltrim og gode naturopplevingar.

Om du er ute i Grimstaddalen, kanskje på veg til Brørne, og du snur deg og ser attende, då vil du få auge på dei gamle sela som høyrde til gardane fram etter Hareidsdalen: Håbakken, Grimstad, Bjåstad, Bigset og Rise. Desse små husa fortel ei nesten gløymd historie.

Ti gardar på Grimstad, frå Myra til Oskargarden, høyrde til i Grimstadselet som stod, og framleis står, på Koppholen. Hans J. Grimstad (1891) fortalde at han ’gjekk å mjelke’ frå han var 10–12 år gammal, då er vi om lag ved 1902. Namnet Grimstad er knytt til fleire stadar der oppe, slik som Grimstadvatnet ved Brørebakkane, Grimstaddalen (som står på kartet) og Grimstadskaret, kan tyde på at bruken av desse fjellbeita går langt, langt bak i tida. Vi forstår at dei måtte nytte dei beiteområda som fanst, difor vart kyrne ført til fjells somrane. Vi veit at Johannes Grimstad (1828 – 1902), bestefar til Hans J., fiska med garn i Mosvatnet, alle ressursar måtte nyttast. Truleg nytta han også fjellbeita ute i dalen.

Der går fleire råser til fjells på Grimstad. Når kyrne vart ført til fjells, eller skulle ned att, nytta dei Fjellvegen som går på skrå i landskapet. Brattaste delen der er i Kal’dalen.

Den snaraste og den tyngste råsa, er det vi kallar Nyvegen. Råsa går rett opp i terrenget til venstre for Storelva. Når vi gjekk til fjells, nytta vi alltid den råsa. Eg veit ikkje om Nyvegen er gåande i dag. Der er nok attgrodd.

Mjølkarane møttest i Sørntunet og gjekk samla til fjells, og dei tok Nyvegen. Etter ein liten halvtime kom dei til det som vart kalla ‘Midt i kvile’, som ligg / låg på ei bot fri for lyng og eine. Fleire sitje / kvileplassar er laga til der, og tru meg: sit du der, ja, då har du verkeleg utsyn, vidt og breitt.

Her drog mjølkarane pusten, kvilte seg og song, oftast fleirstemt. Den gongen var fjellsida snau, så songen høyrdest heilt ned i tuna. Då vart det ein stogg i arbeidet der, – dei lytta og gledde seg. Pausen i ‘Midt i kvile’ med synging var fast programpost på vegen opp. Flestalle stod i kor så det gjekk i fleire – stemt, har eg fått fortalt mange gongar.

Så vandra mjølkarane vidare, arbeid venta. Eg vil tru at dei brukte om lag ein time opp til Koppholen.

Kyrne vandra dit dei fann beste graset, så mjølkarane måtte ofte gå langt for å finne dei, har høyrt mange forteljingar om det. Skodda kunne ligge tett og klam ute i dalen, eit vêr som gjer deg klissblaut. Då var det å lytte etter bjølla ein stad i skoddehavet. Under open himmel, stundom i sol, andre gongar i høljeregn, mjølka dei. Ofte kunne det sanneleg vere kaldt og surt. Når mjølka var komen i hylket, gjekk vegen heim. Der venta slåttearbeidet, og så var det repetisjon om kvelden.

Det var ’moalaust’ å gå til fjells to gongar for dag heile sommaren, så Jenny J. Grimstad (1894) og Sina (Mork) Grimstad (1896) laga seg eit primitivt telt av oppspretta sekkar som dei sette opp ved Koppholsteinen. Der overnatta jentene. ”Vi slapp å gå to gongar dén dagen, ”fortalde Jenny Grimstad.

I 1916 eller 1917 bygde dei selet, ein overnattingsstad med etasjekøyar, bolster og kle, som gav soveplass til ti mjølkarar. Der var òg ein liten omn. Det vart oftast kokt havregraut til kveldsmat. Selet var eit stort framsteg, for no kunne mjølkarane arbeide heime på garden til ut på ettermiddagen / kvelden, før dei gjekk til fjells, og så slapp dei unna med berre ein tur for dag.

Men framleis var det å sitje ute medan dei mjølka, og var det regn og våt skodde, vart dei fort gjennomvåte. Det var vanskeleg, ja, umogleg, å få turke kleda i selet. Om morgonen var det å kle på seg dei våte kleda.

For å gjere det lettare, og betre for mjølkarane, bygde dei ti gardane på Grimstad fjøsar der oppe. Truleg var det rundt 1918. Veggene vart mura opp av gråstein, muren bak noko lågare enn på framsida. Det vart lagt på sperrer, tro og tjørepapp. Far var med på bygginga, og han fortalde at dei måtte gå lange vegar for å finne høveleg stein til murane.

Fjøsane var eit stort framsteg, for no fekk dei samle dyra under tak om kvelden. Eg veit ikkje om kyrne stod inne til om morgonen, truleg gjorde dei det, iallfall når det var stygt vêr.

Om kvelden når mjølkinga og alt det andre arbeidet som fylgde med var ferdig, samlast dei rundt grauten og praten. Var det varm sommarkveld sat ungdomane ute med leven og song. Eg har mange gongar vore til stades når denne tida var tema, til dømes under juledrikking, ja, då strøymde det på med minne frå denne tida. Kalde og våte kveldar på leiting etter dyra, trøytte bein, slit, ja visst, men gjennom alt stråla glansen frå ungdomstida i tanke og sinn, og då blenkte det tårer på slitne kinn. Songane som tona frå ’Midt i kvile’ og ved selet, i ei tid langt attende, vart no nynna og kommenterte. Slitet og strevet var nok med, men mest skein ungdomsglansen i tanke og sinn. Og då Gjeterguttens sang stod for tur, ja, då vart klumpen i halsen svært stor og umogleg for alle saman.

Fjøsmurane oppe ved Koppholen står enno og dei burde fredast som eit minnesmerke. Selet, med Koppholen turisthotell måla over inngangsdøra, var ofte eit mål for ein fjelltur i min barndom. Vi stogga alltid der, men var som oftast ikkje inn, gjekk berre vidare, stundom til Mosvatnet eller Brørne, eller …. For meg i tid langt attende …

For mange år sidan flytte stormen Grimstadselet bortetter lyngrabbane, men eigarane berga det. Dei sette det opp att på muren til ’Nårigards-fjøsen’.

Ei tid var desse fjellbeita ein ressurs som vart skikkeleg nytta. Eg veit ikkje kor lenge det heldt fram slik eg har skildra det, men eg trur at i byrjinga på trettitalet, kanskje 1934 – 35? var det slutt med seterdrift på Grimstad. Men eg hugsar at i barndomen min, leidde vi kyr som var ’turre’ ut i Grimstaddalen. Der var rikeleg med fjellgras, og der hadde kyrne lag med både sauer og andre kyr.

Fjellbeitet ligg der den dag i dag, men det vert ikkje nytta. Kyr ser ein aldri der, det er heller ikkje mange sauer å sjå ute i dalen no til dags.