Det skal blåse opp

Nyhende

Det har ikkje vore fritt for regn og vind siste dagane, men verre skal det bli, i følgje vêrmeldingane.

Yr.no varslar farenivå gult for sterke vindkraft. Torsdag er det venta sørvestleg full storm i fjellet med 25 m/s. I låglandet kan me få vindkast på 25-33 m/s.

Møre og Romsdal 110 ber folk sikre lause gjenstander og halde på hatten om dei skal ut.

Yr.no åtvarar mot at den kraftige vinden kan føre til innstilte ferjeavgangar, stengte bruer og at tre kan velte over straumledningar, så me blir straumlause.

Det skal også kome ein del regn i morgon ettermiddag/kveld.

Og fredag er det meldt lyn.