Ordførarane om 2020: – Vi skal halde fram det gode arbeidet

Nyhende

Hareid-ordførar Bernt Brandal og Ulstein-ordførar Knut Erik Engh har gjort seg opp nokre tankar for det nye året – og meiner ein kan sjå fram til mykje positivt.

Ordførar Bernt Brandal (Folkelista) meiner ein har mykje spanande på gang i Hareid kommune. Miljøgateprosjektet i Kjøpmannsgata står ferdig, og det nye helsehuset og fotballhallen er under bygging.

– Det skjer mykje i Hareid, både når det gjeld tenestene til innbyggjarane og det som gjeld næringslivet. Det skal vi byggje vidare på, seier Brandal til Vikebladet Vestposten.

Vekst i Hareid skal få seg ein ny prosjektleiar, og satsinga på havrommet, med Hareid som base for testing av autonome skip på Storfjorden med sidefjordar – er blant det som blir satsa stort på.

– Vi ønskjer å skape bulyst og bidra til næringsutvikling, to element som heng tett saman. Det føler eg vi er godt i gang med, og vi skal halde fram det gode arbeidet i 2020, seier Bernt Brandal.

Som også meiner det politiske klimaet i Hareid blir godt i det nye året.

– Eg er sikker på at det blir veldig bra. Ein såg det tydeleg under det siste formannskapsmøtet og det siste kommunestyremøtet i 2019, at dialogen som var mellom partia viser at alle veit vi må trekkje mest mogleg i same retning for å stå av brasane. Vi skal jobbe hardt for å utnytte fordelane vi har i kommunen vår, og vi har mange spanande verksemder som heilt klart er villige til å satse på og utvikle Hareid vidare. Vi skal ha god styrefart gjennom dette nye året, seier Brandal.

– Over den verste kneika

I nabokommunen Ulstein er ordførar Knut Erik Engh (Framstegspartiet) no overtydd om at næringslivet byrjar å hente seg inn att etter fleire forferdeleg tunge år.

– Ein er over den verste kneika – og det ser lysare ut enn på lenge. Det tyder det aller meste på. Kleven Verft kan få nye eigarar i løpet av kort tid, og Ulstein Veft seier sjølve at dei er på oppløpssida i deira kamp for å omstille seg til ein ny kvardag. Det er elles også mange positive signal frå næringslivet i kommunen og regionen rundt, seier Engh.

Arbeidsløysestatistikken for Ulstein ligg no på nivå med snittet i Møre og Romsdal, og under landsgjennomsnittet.

– Der har vi ikkje vore sidan i januar 2015. Elles ser vi at vi har mange nye innflyttingsklare leilegheiter i Ulsteinvik i løpet av første halvår i år. Heile 60 nye berre i løpet av det første halvåret – i sentrum. Det er mykje positivt som skjer, seier Engh, som også meiner Ulstein Næringsforum har kome godt i gang.

– 2020 betre enn 2019

Knut Erik Engh trur året i år vil toppe fjoråret.

– Eg trur 2020 blir eit betre år for Ulstein og innbyggjarane her i kommunen enn det 2019 har vore. Sjølv om fjoråret såg ut til å bli sjølve året der mykje ville snu, gjorde det ikkje heilt det. Men i år har eg verkeleg trua, seier Engh.

Som også meiner det politiske klimaet i Ulstein er godt – og at det har vore det i mange år allereie.

– Det som er ekstra kjekt er at vi har eit veldig godt klima i høve nabokommunane våre. Til dømes skal vi ha etter initiativ frå Herøy kommune ha felles formannskapsmøte med dei 4. februar. I tillegg har vi framleis eit veldig godt samarbeid med Hareid. Det er to av fleire gode teikn på eit tenleg politisk samarbeid på Ytre Søre Sunnmøre.

Engh legg ikkje skjul på at Norges mest gjeldstyngde kommune også har utfordringar.

– Vi må til dømes spare meir pengar enn det som har blitt konkretisert i budsjettet – men generelt sett ser det mykje meir positivt ut no enn på lenge, seier han til slutt.