Dei store skipsverfta tapte milliardar på oljekrisa

Nyhende

Oljekrisa rammar framleis dei største skipsverfta hardt. Ein gjennomgang gjort av Sysla viser at verfta har tapt 7,6 milliardar kroner etter oljekrisa.

I 2014 stupte oljeprisen, og dei store skipsverfta som før hadde bygd offshoreskip måtte snu om å byggje skip for andre næringar. Fleire av selskapa mista store bestillingar og gjekk på store tap, skriv Sysla.

Fleire var raskt ute med å friskmelde verftsnæringa etter krisa. Tala Sysla no legg fram peikar på at næringa framleis er inne i ein stor omstillingsprosess.

Analytikar Anders Helseth, som jobbar med å kartleggje den økonomiske situasjonen til verfta peikar på manglande lønnsemd i verksemda sjølv om aktiviteten no er nesten lik som i 2014. Dei store tapa etter oljekrisa gjer at verfta i dag ikkje har eigenkapital til å ta nye tap.

– Det er inga sjølvfølgje at verfta vil overleve denne krisa. Mange av verfta er heilt avhengige av frisk eigenkapital for å kunne hauste fruktene av dei omstillingskostnadane som har kome til no, seier Helseth til Sysla.

Blant verfta som i dag står med ingen eller negativ eigenkapital er Kleven Verft, Havyard Shipp Technology og Vard Group.