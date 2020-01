Inviterer til folkemøte om Ytre Søre som reisemål

Nyhende

Tysdag 14. januar inviterer kommunane Hareid og Ulstein til eit folkemøte på Ishavsmuseet - der tematikken er Ytre Søre Sunnmøre som reisemål. Det opplyser kommunane i eit felles Facebook-arrangement.

Under folkemøtet vil ein helst vite korleis Hareid og Ulstein kan vere med på å løfte reiselivet i regionen. Bakgrunnen for prosjektet vert presentert under møtet.

Felles satsing

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein og Vanylven står saman om reiselivsprosjektet - som skal samle regionen i ei felles satsing.

Målet med prosjektet er å knyte aktørar med felles interesser saman, skape nye aktivitetar og opplevingar for turistar i kommunane og på tvers av kommunegrensene, skriv kommunane, som vidare opplyser at folkemøtet er for alle interesserte i Hareid og Ulstein.

Tilhøvet mellom bærekraft og utvikling er også eit tema for møtet. Alle innspela som kjem inn blir tekne med vidare.

Eit mål for prosjektet er at tilboda og attraksjonane ikkje berre vert utvikla for turistar, men for lokalbefolkninga i tillegg.