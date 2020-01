Nyhende

- Det blei annonsert over høgtalaranlegget at vi berre skulle leggje vekk ferjekorta, fordi det ikkje kom til å bli tatt betaling for denne turen. Matrosane skulle ha matpause. Eg vart veldig overraska over at dette faktisk skjedde, same dag som det stod på trykk i Vikebladet Vestposten at dette var ein av konsekvensane av arbeidspresset på dei tilsette om bord, seier Karen Nerbø Inkster.