Auka skepsis til turistar i pressområda

Nyhende

– Nordmenn er generelt positive til turisme, men det har vore ei endring det siste året. Det er fleire no som synest det er litt for mange turistar i Noreg. Viss vi ser på pressområda på Vestlandet, Lofoten og Svalbard, er endringa dramatisk på eitt år, sa fagansvarleg analyse Margrethe Helgebostad i Innovasjon då ho presenterte nøkkeltal for reiselivsåret 2019 på eit pressetreff denne veka.