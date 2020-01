Nyhende

Politiet melder måndag ettermiddag om røykutvikling frå eit næringsbygg i Hjørungavåg. Brannvesenet er på staden, medan politiet er på veg.

Ifølgje 110-sentralen i Møre og Romsdal rykte brannvesenet først ut grunna ein automatisk brannalarm.

14:25 kom politiet med ei oppdatering. Dei melder at røykutviklinga kjem frå eit el-skap. Personar som har blitt utsette for røyk blir no tatt hand om av ambulansepersonell.

