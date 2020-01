Frå stor- og vårsildfisket i 1953 – og litt om fenomenet «mønstring»

Nyhende

Denne gongen vil eg ikkje skrive berre om fangst og fiskeri.

Tenker litt på den store utviklinga som har skjedd sidan eg byrja på sjøen. Buforholda har blitt mykje betre, og det har skjedd store tekniske forandringar. Nyleg kom eit barnebarn heim frå ein linetur langt aust i Barentshavet, inn i russesona.

- Det var vel ikkje så godt å sjå og høyre norsk radio og fjernsyn frå den posisjonen - så langt aust? spurde eg.

– Det kan vi sjå og høyre når vi vil, svara han.

Eg veit sjølvsagt at verda og utviklinga ikkje har stått stille frå eg byrja på sjøen i 1952. Men meiner at kontrastane er veldig store.

På M/S «Hareid» var det ikkje køyplass til alle ombord, så nokre måtte ligge anten på benken eller ilag.

Eg var messegut på denne turen på stor- og vårsildfisket i 1953.

Far min var skipper. Eg var heldig og kunne ligge på benken i skipperlugaren. På motsett side var maskinistlugaren. Dei to lugarane var like.

Eg ser enno for meg når eg skulle purre ut anten Petter Overå eller Jørgen Tranvåg, dei delte lugar.

P. O. låg på benken med pipa i munnen og med ei bok i handa. Han hadde i tillegg øyreklokke, som han hadde kopla til eit krystallapparat.

Det var vanleg med radio om bord, men ikkje i lugarane, akkurat.

Sørover til Haugesund-området

I 1953 var det store sildemengder under land, men denne vinteren var det mykje ruskevêr som øydela for ein god sesong.

Silda trakk også langt sørover.

I alle dei år eg var på sildefiske var det berre i 1953 vi var så langt sør som vest av Karmøy og Boknafjorden for å sjå etter sild.

Det vart observert store sildeforekomstar i området, men silda stod djupt og var vanskeleg å få tak i med snurpenot.

Sildefiske i Haugesund-området var heilt vanleg før og litt etter krigen. Båtane som dreiv med botnagarn fiska godt i motsetnad til dei som hadde snurpenot.

«Har du blitt mønstra?»

Nesten heile fiskeflåten var samla i dette området, men så blei det helg. På den tida var det helgafreding, så heile fiskeflåten søkte til hamn, anten til Kopervik eller Haugesund.

Vi for til Haugesund. Hamna var full av fiskebåtar. Vi vart liggande på utsida av M/S «Tampen». Der var det mykje kjentfolk om bord.

Ståle Hovlid var messegut, og vi hadde stort sett dei same opplevingane. Ikkje heilt uventa kom spørsmåla frå Ståle, om eg hadde blitt mønstra. Svaret mitt måtte bli ja.

Eg var sjanselaus som 15-åring mot to vaksne, sterke menn.

Eg spør Ståle om han hadde blitt mønstra. Han svara at det var dei som prøvde seg, men han klarte å rive seg laus.

Dette med mønstring treng sikkert ei nærare forklaring, for eg trur ikkje det foregår i dag. Trur derfor det er mange som ikkje har høyrt om det.

Mønstringa bestod i at eldre, vaksne fiskarar reiv av buksene til førstereisgutane for å sjå understellet deira.

På den tida eg skriv om var det ikkje uvanleg at unge gutar kunne bli utsette for denne dumskapen. Ein kan lure på kva glede eller fornøyelse vaksne menn hadde av å rive buksene av førstereisgutane.

Vi kunne også få spørsmål om vi hadde hugsa på å mate kjølsvinet.

Konrad (Kiss) Alvestad var stuert om bord og eg var messegut. «Kiss» var lett å samarbeide med og flink til å lage mat. Han starta eige bakeri seinare same året, ettersom eg hugsar.

Det var slett ikkje alle båtane som for sørover. Ein av dei som ikkje for, var M/S «Ludo» frå Remøya. Dei tok fleire sildelastar ved Kvalsvika, blei det sagt.

Båtane herifrå kommunen hadde ikkje dei heilt store fangstane denne vinteren/våren, men det var likevel tre som utmerka seg og hadde litt meir enn andre.

Dei tre var «Flømann», «Hvalrossen» og «Fangst».

Men allereide året etter vart det eit storår med gode fangstar på alle båtane.

Roger Korsnes