Lovar kortare arbeidstid for fastlegane

Nyhende

Helseminister Bent Høie (H) vil ha fleire fastlegar med færre oppgåver. Ein handlingsplan blir lagt fram i vår.

I eit intervju med NTB onsdag gjekk arbeidarpartileiar Jonas Gahr Støre til frontalangrep på politikken til regjeringa overfor fastlegane. Han meiner ordninga er i krise og over tid står i fare for å bryte saman.

No får opposisjonsleiaren svar på tiltale frå helseminister Bent Høie (H). Han skuldar Støre for å ikkje ha følgt med i timen.

– Jonas Gahr Støre er veldig god på kritikk, men han har ingen alternativ politikk, og han følgjer tydelegvis ikkje med på kva som skjer på dette feltet lenger, seier Høie til NTB.

Han viser til at regjeringa allereie er i gang med å lage ein eigen handlingsplan for fastlegeordninga. Det veit Støre «utmerkt godt», understreka Høie.

– Anten følgjer han ikkje med på kva som skjer i helsepolitikken, eller så ønskjer han medvite å ikkje snakke om det.

I dialog med legane

Handlingsplanen blir lagt fram ein gong i vår. Men Høie er allereie no klar på målet: Fastlegane skal få redusert arbeidsbelastninga.

– Det må vi gjere ved å sjå på oppgåvene, men også ved å sikre at det blir fleire fastlegar, seier han.

Helseministeren fortel at handlingsplanen blir utvikla i tett dialog med legane sjølv. Men regjeringa har òg tatt grep over budsjetta, med ekstraløyvingar på fleire hundre millionar kroner over fleire år, understrekar han. Pengane har mellom anna gått til rekruttering av nye fastlegar, til å gi fastlegar betre betalt for nye oppgåver som dei har overtatt frå sjukehusa, og til å støtte fastlegar med spesielt krevjande pasientar.

– Så er det jo ikkje sånn at vi har venta på handlingsplanen. Vi har gjennomført ei rekkje tiltak undervegs.

Auka press

Bakteppet er ei erkjenning av auka press på fastlegeordninga. Det har fleire årsaker, mellom anna ei aldrande befolkning og at fleire helseoppgåver har vorte overførte frå sjukehusa til kommunane.

Ein rapport om tidsbruken til fastlegane viste i 2018 at den gjennomsnittlege arbeidstida til fastlegane låg på 55,6 timar i veka, ein auke på sju timar på berre fire år.

Inntrykket vart òg stadfesta i ei evaluering i fjor, der konklusjonen var at fastlegane hadde opplevd ein vesentleg auke i belastninga, og at mange fastlegar såg på situasjonen som uhandterleg. Nesten halvparten sa at dei hadde fått redusert livskvalitet.

Høie erkjenner at problemet er reelt.

– Vi hadde ikkje sett i gang alt dette viss vi ikkje var veldig urolege, understrekar helseministeren.

– Vi tar i høgaste grad situasjonen på alvor, seier han.

«For seint»

Støre meiner for sin del at Høie har late problema vekse for lenge.

– Her seier helseministeren dei rette tinga, men han seier det for seint, og han seier det etter at han tidlegare har avvist at dette er eit problem, understrekar Støre.

Kravet hans er fleire stillingar, fleire spesialistar og meir pengar til kommunalt tilsette fastlegar.

– Vi får sjå kva statsråden kjem med. Men han har ikkje tatt dette på alvor tidleg nok, seier Støre.