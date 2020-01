Nyhende

- Å, di poplehøne, sa den forbipasserande ørstamannen til ei kvinne som nettopp hadde vore i eit verbalt klammeri med ei anna kvinne. Eg opplevde situasjonen i Ørsta sentrum her på nyåret. ”Poplehøna” utmerka seg med ein fossande og lite pen munnbruk mot ei anna kvinne. Kommentaren må ha virka formildande på poplehøna, for situasjonen roa seg og dei to kvinnene gjekk kvar til sitt.