Færre får arbeidsavklaringspengar

Nyhende

Ved utgangen av desember 2019 fekk 114.900 personar arbeidsavklaringspengar (AAP). Dette er 9.100 færre enn til same tid året før.

I alt 3,4 prosent av befolkninga i alderen 18 til 66 år var per desember 2019 mottakarar av AAP. Det er ein nedgang på 0,2 prosentpoeng samanlikna med for eitt år sidan, men er uendra frå førre kvartal, opplyser Nav.

– Etter at talet på personar som får AAP, har spakna over ein lengre periode, spesielt etter regelendringane i 2018, verkar talet no å ha stabilisert seg noko, seier Nav-direktør Sigrun Vågeng.

Agder-fylka er framleis fylka med høgast del mottakarar. Delen mottakarar i Aust-Agder låg i desember 2019 på 4,7 prosent, medan delen i Vest-Agder var på 4,4 prosent.

Nesten fire av ti som ikkje lenger får AAP, 38,1 prosent, fekk uføretrygd eit halvt år etter.

Delen som står registrert med eit arbeidsforhold seks månader etter avgang, ligg på 39 prosent. Ein del av desse kan få yting frå Nav, inkludert uføretrygd, attmed arbeid.

Delen som er registrert med nedsett arbeidsevne, ligg på 13,3 prosent. Rundt 5,9 prosent av dei som ikkje lenger får AAP, var verken registrerte med jobb, yting eller anna oppfølging frå Nav.

Ordinær stønadsperiode for arbeidsavklaringspengar vart i 2018 redusert frå fire til tre år.