Rein Alexander vidare til finalen i MGP

Nyhende

Laurdag kveld var det delfinale i Melodi Grand Prix. Der var Rein Alexander Hauge Korshamn ein av fire som tevla om ein plass i den norske finalen den 15. februar. Operasongaren, med mor frå Gursken og far frå Hjørungavåg, deltok med songen "One Last Time". Tekst og melodi er skrive av Erik Småland, Kristoffer Tømmerbakke og Rein Alexander sjølv.

Han møtte Jæger i første duellen - og gjekk sigrande ut av den. Han var med det vidare til gullduellen.

Denne gjekk også av stabelen laurdag kveld.

Der møtte han Kim Wigaard & Maria Mohn.

Også den duellen gjekk Rein sigrande ut av - og han er med det klar for finalen i Trondheim!