Vil møte folk på deira arena

Nyhende

Frå 2020 er det eit krav om at alle norske kommunar må ha ein kommunepsykolog. Tomas Brandal Myklebust tok til i jobben som kommunepsykolog for Ulstein kommune i desember 2019. Myklebust ønskjer å utvikle eit lågterskeltilbod, der ein slepp å gå vegen om fastlegen og diagnostisering for å få psykologisk hjelp.