Går frå Kleven Verft til Teige Rederi

Nyhende

Ole Christensen frå Ulsteinvik er tilsett som ny teknisk prosjektleiar i Teige Rederi i Herøy.

Dei siste 28 åra har han arbeidd i ulike posisjonar i Kleven verft, heiter det i ei pressemelding frå Teige Rederi.

Dagleg leiar i reiarlaget, Sigurd Teige, seier i pressemeldinga at han er godt fornøgd med å ha skaffa seg ein ringrev i bransjen.

- Det er svært gledeleg for oss at Ole ville ta på seg rolla som teknisk prosjektleiar i byggjeprosessen rundt Sunny Lady. Eg kjenner meg svært trygg på Ole vil leie nybyggprosjektet med stø hand, seier Teige.

I haust vart det klart at Teige Rederi har kontrahert ny kombinert ringnotsnurpar / trålar hos Cemre Shipyard i Tyrkia, og det er altså denne byggeprosessen Christensen skal leie.

Ole Christensen seier at det er kjekt å vere tilbake på reiarlagssida.

- Det gjeld speiseitl fiskeri, som er ein spennande, dynamisk og framtidsretta del av industrien, seier han i pressemeldinga.

Teige Rederi omfattar i dag reiarlaga Teigebris AS og Teige Rederi AS. Teigebris AS er eigar av fiskefartøyet M/S Sjøbris som er eit kombinert trålar- og ringnotfartøy med kvotar på pelagiske fiskeri.