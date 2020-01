Ny hjartestartar på plass i Hjørungavåg: – Håper den ikkje må brukast

Nyhende

Total-Bygg i Hjørungavåg fekk i førre veke montert opp ein ny hjartestartar på veggen mot hovudvegen. – Vi håper denne kan redde liv, i tilfelle det blir behov for den, seier Thor Ove Rekdal Nedrelid.

Han er dagleg leiar i Hjørungavåg-verksemda Total-Bygg, og fortel at det heile kom i stand på initiativ frå Sørøyane Røde Kors.

– Vi fekk eit forslag frå dei, og tenkte at dette var ein veldig god idé. Med hjartestartaren montert på veggen utanfor her, kan kven som helst kome hit og hente den i tilfelle behovet skulle vere der, seier Thor Ove til Vikebladet Vestposten.

Lokalavisa møtte han, Frank Nykrem, fagleiar i Total-Bygg og Peter Vattøy Nygjerde, leiar for den private bustadmarknaden i HG Elektro til ein prat tysdag i førre veke.

Har vore tilfelle

Dei fortel at det har vore fleire hjarterelaterte hendingar i området tidlegare, mellom anna har det ved to tilfelle vore arbeidarar ved Spenncon som har blitt redda ved hjelp av ein hjartestartar og hjartekompresjonar.

Ved Spenncon har ein altså hjartestartar.

Men også på klubbhuset til Hjørungavåg IL på Jomsvoll er det eit slikt apparat. Det kom i stand etter at sanitetslaget i bygda gav ein slik i gåve til idrettslaget i februar i fjor.

Det kan derimot alltids bli fleire tilgjengelege hjartestartarar, for ofte kan det stå om minutt – og nettopp det ønskte Thor Ove og gjengen i Total-Bygg å gjere noko med.

– Både for oss i Total-Bygg og for mange andre i bygda er det godt å vite at ein har ein slik hjartestartar lett tilgjengeleg, like på utsida av bygget, seier Thor Ove Rekdal Nedrelid.

HG Elektro monterte apparatet

Medan Total-Bygg har kosta den nye hjartestartaren, har dei fått med seg HG Elektro, eit dotterselskap i Hareid Group, til å sponse og ta seg av monteringa.

Peter Vattøy Nygjerde fortel at han og HG Elektro ikkje var vonde å be når det kom til å montere hjartestartaren. Sjølve monteringa blei gjort like før helga.

– Vi i Hareid Group er også særs opptekne av nærmiljøet vårt, og er ikkje i tvil om at eit slikt apparat er ei god forsikring – og at ein med dette kan redde liv i tilfelle noko skjer. Vi er sjølvsagt med på eit slikt godt tiltak, seier Vattøy Nygjerde.