Vil hjelpe born ein er uroa for

Nyhende

Fredag var det oppstartsseminar om «Betre tverrfagleg innsats» (BTI) for barn, ungdom, gravide og familiar det er knytt uro til.

Dette er ein samarbeidsmodell som skal gjere det lettare for instansane å samarbeide og vite korleis dei skal gå fram om dei har ei urokjensle for eit barn, forklarer Renate Pedersen som er prosjektleiar for BTI i Ulstein kommune.

Kommunen har frå før sett ned ei styringsgruppe og prosjektgruppe for å arbeide med dette.

Leiarane i kommunen, dei private barnehagane, tannhelsetenesta, NAV, PPT, barnevern, Fagforbundet og Utdanningsforbundet var på samlinga sist fredag.

Må samarbeide betre

For nokre år sidan gjennomførte Helsetilsynet og fylkesmennene eit tilsyn med 114 kommunar for å sjå kor flinke dei var til å samarbeide om tenester for utsette born og unge.

Funna viser at ikkje alle kommunar legg til rette for naudsynt samarbeid, og mange følgjer ikkje opp at tilrettelegginga etterleves. Kommunane har heller ikkje vore så flinke til å lære opp dei tilsette. Den manglande oppfølginga og kontrollen av eigne tenester kan ha ført til at born og unge ikkje har fått tenester til rett tid.

Tenestene som følgjer opp vaksne som slit med psykiske lidingar eller økonomiske problem har ikkje vore flinke nok til å fange opp borna til dei vaksne som slit.

Dette er noko av bakgrunnen for samhandlingsmodellen «Bedre tverrfagleg innsats». Helsedirektoratet ville gjere noko med denne utfordringa, og sette i gang arbeid med dette i åtte nøkkelkommunar. Tanken er at stadig fleire kommunar skal kome til.

Føremålet med BTI-modellen er å kvalitetssikre heilskapleg og koordinert innsats utan at det blir brot i oppfølginga. BTI bidrar til tidleg innsats, samordning og medverknad. Modellen skal gi ei oversikt over handlingsforløp, og kan bidra til å rette opp svikt i samhandling mellom tenester lokalt, regionalt og statleg.

Ulike utfordringar

Det kan vere problem knytt til rus og vald, men det kan også vere born som treng ekstra støtte med språkopplæring.

Målgruppa er gravide, born og unge mellom 0 til 24 år og foreldra deira.

Det skal leggjast til rette for samarbeid mellom gravide, born, unge og foreldra og dei kommunale tenestene.

Skal har fleire samlingar

For at denne modellen skal verke er det viktig at det ikkje berre er leiarane som får innføring i dette.

Pedersen fortel at ein del har gitt tilbakemelding på at dei synest teieplikta gjer det vanskeleg å varsle eller samarbeide på tvers. Dette vil dei har ei samling om over sommaren, der dei får undervisning om dette.

Med tidleg innsats er det mange yrkesgrupper med ulike fagspråk som må samarbeide, ved å utvikle BTI vil det lettare forstå kvarandre, forklarer Pedersen.

Lagar ein nettportal

Ulstein kommune arbeider no med å lage ein nettportal/nettsida med rettleiar for tilsette. Denne sida vil vere open, så alle som er interesserte kan klikke seg inn å sjå.

Pedersen seier at der også vil vere informasjon til born og unge om kvar dei kan få hjelp. Uroa naboar kan også sjå korleis dei bør gå fram om dei er uroa for eit barn i nabolaget.

– Dette er noko Ulstein kommune har fokus på. Me jobbar for at born lettare skal få hjelp.