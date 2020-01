Søre-kommunar samlar seg til slam-konferanse

Nyhende

"Kva kan vi gjere for å sikre oss at det vi skyljer ned i do ikkje går rett i sjøen? Og korleis kan innbyggjarane i Hareid, Herøy, Ulstein og Sande få eit best mogleg slamtømmetilbod? Det er nokre av spørsmåla som står på agendaen når fagfolk, politikarar og kommunetilsette samlar seg til VAR-konferanse på Quality Hotel Ulstein 29. og 30. januar. VAR står for vatn, avløp og renovasjon. I denne samanheng er det A-en for avløp og slammet som får mest merksemd", skriv Søre Sunnnøre Reinhaldsverk (SSR) i ei pressemelding.

Der fortel dei at det er styret i Søre Sunnmøre Reinhaldsverk som har teke initiativ til konferansen.

"Bakgrunnen er at dei vil vere føre var for å sikre seg ei god handtering av slammet i framtida. På grunn av strengare krav, vil dagens løysingar ikkje vere gode nok på sikt", skriv dei.

SSR opplyser om at det er dei som administrerer sjølve tømminga og handteringa av slammet frå private slamanlegg i eigarkommunane, og at tømminga skjer gjennom ein entreprenør utanfrå som har anbodet Når det gjeld avløpsnettet og kontroll av private slamavskiljarar er dette ansvaret til kvar einskild kommune.

SSR fortel at det på innleiarlista under konferansen står mellom andre Willy Røstum Thelin frå SINTEF, Line Diana Blytt frå COWI, Nils Roar Hareide frå Runde Miljøsenter og Gunnhild Liva Austvoll frå Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

"Innlegga vil handle om mellom anna miljøgifter i slam, reinsekrav langs kysten, statlege krav til behandlingsanlegg, «den grøne korridor frå Eiksund til Runde» og planar om biogassanlegg i Ørsta", fortel dei i pressemeldinga.

Konferansen blir opna av, ordførar i Ulstein kommune, Knut Erik Engh som også er leiar i representantskapet til SSR.