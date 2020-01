Opnar for å skjenke sterkare drinkar utandørs

Nyhende

Ulstein kommune har saman med kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven utarbeidd eit utkast til alkoholpolitisk handlingsplan. Tanken er at kommunane i regionen skal ha ein mest mogleg lik alkoholpolitikk, både av trafikkomsyn og for å få like konkurransevilkår for næringa.