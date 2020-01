Ulsteinjente sentral for KFUM Volda

Nyhende

Førre helg kvalifiserte tre av fire lag frå KFUM Volda seg til NM i volleyball for aldersbestemte lag gjennom gode prestasjonar under regionmeisterskap.

Laurdagen deltok KFUM Volda både med gute- og jentelag under U19-regionmeisterskap i Molde.

«Meisterskapen er ein arena der ein kvalifiserer seg for å kunne delta i NM som i år vert arrangert i Kristiansand i starten av mars. Normalt er det berre dei to beste laga frå regionen som får vere med vidare, men sidan både jentene og gutane frå KFUM Volda tok medalje under NM i fjor har regionen fått ein ekstra plass i begge klassene», skriv KFUM Volda til Vikebladet Vestposten.

U19-laga hadde ikkje dei store ambisjonane før regionmeisterskapen, ettersom seks spelarar frå stallen var med på elitekamp i Førde, og gutelaget mangla også tre av sine spelarar.

Ifølgje KFUM Volda var gutelaget nærast RM-gull, men tapte 1–2 i sett for Molde i finalen.

«På jentesida var det meir usikkerheit om ein klarte å kvalifisere seg sidan det var så stort fråfall av dei eldre spelarane. Men ved hjelp av spelarar frå både U17 og U15 klarte ein å mønstre ein stall på 10 som gjorde jobben godt. Dei enda på 3.-plass og fekk også sikra NM-billetten», melder KFUM Volda.

Berre ein dag seinare var det klart for regionmeisterskap i U17-klassa. Runa Redse-Arset og fleire av jentene som spelte U19-meisterskap dagen før stilte også her for KFUM Volda.

«Sidan ingen av laga frå regionen tok medalje i fjor i NM, var det viktig å klare ein 2.-plass her for å kvalifisere seg. Dessverre for gutane vart både Blindheim og Molde for sterke sjølv om kampane var jamne. Molde kom på 1.-plass, og KFUM Volda vart nr. 3 – og er difor ikkje kvalifisert til å reise til NM. På jentesida vart resultatet meir som venta. Favorittlaget var Blindheim som har ein god del 2003-jenter på laget (siste års U17-spelarar), og vann oppskriftsmessig sjølv om KFUM Volda pusta dei i nakken i 2. sett, men Blindheim vann likevel med minste moglege margin. KFUM Volda har berre jenter fødd i 2004 og yngre, og dei drog i land sigeren mot Molde etter eit unødvendig spanande første sett. Molde hadde leiinga 24-20, men KFUM Volda vann til slutt dette settet, 25–27. Volda vann også siste settet, og på den måten fekk dei ein 2.-plass i RM, og var med det kvalifisert for NM som går i Stavanger i slutten av mars», rapporterer KFUM Volda.