Rådmann Ragnhild Velsvik Berge orienterte Hareid formannskap denne veka om at kommunen vil godta gebyret på 100 000 kr frå Arbeidstilsynet. Det kan kjennest urimeleg. Rett nok stod ikkje ordet asbest i planen for sikkerheit, helse og arbeidsmiljø, men det stod i miljøkartlegginga av rådhuset, før byggjearbeidet starta. Ein del politikarar reagerte, då dei meinte det var ålment kjend at der var asbest. Men ordføraren sa at kommunen ikkje har følgd eit tydeleg krav.