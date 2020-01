Fylkesmannen konkluderer med at Flø og Engh ikkje var ugilde

Nyhende

Våren 2019 klaga aksjonsgruppa "Nei til Flø som turistfyrtårn og auka trafikk langs Fløvegen" på Ulstein kommunestyre sitt vedtak om å slutte seg til konklusjonane i notatet "Strateginotat for ein reiselivsplan for Ulstein kommune", der dei samtidig bad administrasjonen arbeide vidare slik de tvar skissert.

Aksjonsgruppa klaga, for dei meinte at vedtaket var fatta på feil grunnlag då det bryt med det grunnleggjande prinsippa om medverknad i offentlege prosessar.

Ulstein kommunestyre handsama klagen i mai same år. Då valde dei å avvise klaga, for dei meinte aksjonsgruppa ikkje hadde klagerett.

Det klaga aksjonsgruppa på. Og den klaga kom opp i Ulstein kommunestyre i august. Kommunestyret valde å stå på sitt, såleis vart saka sendt til Fylkesmannen, som er klageorgan.

Ikkje klagerett

Fylkesmannen skriv at det er berre enkeltvedtak ein kan klage på. Kommunestyremøtet sitt vedtak om strateginotat var ikkje eit enkeltvedtak, men eit vedtak som om eit idédokument. "Dokumentet konkluderer ikkje i nokon retning, det refererast berre til idéar og ønskt situasjon for reiselivet, samt forslag til korleis ein skal følgje opp planarbeider for turisme vidare", skriv Fylkesmannen.

Fylkesmannen sluttar seg til kommunen si vurdering om at nemnte vedtak ikkje er avgjerande for rettigheiter eller plikter til ein eller fleire private personar, og følgjeleg ikkje eit enkeltvedtak.

Ugildskap

Aksjonsgruppa meiner at ordførar Knut Erik Engh og Eldar Stein Flø var ugilde då dei i kommunestyret var med å handsama klaga i juni. Her får dei ikkje støtte med Fylkesmannen.

Aksjonsgruppa vise til at Flø er deleigar og dagleg leiar på Flø Feriesenter, og såleis er tent med at Flø er eit turistfyrtårn. I tillegg var han deltakar i arbeidet med strateginotatet. Dei meiner Engh er ugild som styremedlem i Desitnasjon Ålesund og Sunnmøre.

Fylkemannen viser til at dette vedtaket handla om dei skulle avvise saka, noko som ikkje inneber ein direkte fordel, tap eller ulempe for korkje Flø eller Engh. Vedtaket i juni seier ikkje noko om kva kommunen skal satse på innan reiselivet, berre at dei skal arbeide vidare med ein reiselivsplan.

Vedtaket i kommunestyret vart gjort med 21 mot tre røyster. Om Engh og Flø likevel hadde vore ugilde, hadde ikkje det gjort om på utfallet av resultatet.

Klaga har såleis ikkje ført fram.