Straffesaksstatistikken: Langt færre seksualbrotsverk

Nyhende

I ei pressemelding frå Møre og Romsdal politidistrikt kjem det fram at ein i 2019 opplevde ein kraftig nedgang i talet på melde seksualbrotsverk.

Frå toppåret 2017 - med 561 saker via 483 i 2018, viser straffesaksstatisikken at det i fjor kom inn 387. Det er ein nedgang på 19,7 prosentpoeng på eitt år.

- Det er ein svært gledeleg nedgang i talet valdtekter og seksuelle overgrep mot barn. Likevel er det truleg mørketal i dette området. Politiet vil difor oppmode alle som har vorte utsette for seksuelle overgrep, også på internett, til å melde frå om dette, seier politimeister Ingar Bøen i samband med at Møre og Romsdal politidistrikt no offentleggjer straffesakstal for 2019.

Bøen er heller ikkje heilt framand for tanken om at nedgangen også kan vere reell.

- Det fokuset som vi dei siste åra har hatt på det storstilte arbeidet vårt med å avdekke, stoppe og retteføre seksuelle overgrep, kan ha verka avskrekkande. Særleg kan dette ha verka inn i enkelte ungdomsmiljø. Det er derfor vikitig at vi held fram med det førebyggande arbeidet i samarbeid med andre offentlege aktørar og organisasjonar, seier han.

Politimeisteren nyttar også dette høvet til å oppmode alle om å vere medvitne rundt kva som blir delt og kva kvar og ein kan gjere for å førebygge overgrep på nett. Politidistriktet registrerte også nedgang i den totale straffesaksmengda: 11.493 saker i 2018 og 10.748 i 2019. Det tilsvarer ein nedgang på 6,5 prosentpoeng. Noko som elles er samanfallande med nasjonale trendar.

- Vi har oppretthalde fokuset og tydeleggjort prioriteringar i behandlinga av straffesaker, med særleg fokus på valdtektsaker og valdtekter mot barn, andre prioriterte seksuallovbrot og mishandling i nære relasjonar. Vi meiner at kvaliteten i dei alvorlegaste og prioriterte sakene er god og at distrikt i større grad enn før evnar å gjere dei rette prioriteringane i samsvar med føringane frå Riksadvokaten og Politidirektoratet, seier Elin Anja Drønnen, som er påtalesjef for påtaleeininga i Møre og Romsdal politidistrikt.

Ho legg til at det som saksfeltet som har utfordra distriktet mest i 2019, er ein stor auke i mishandling i nære relasjonar som auka frå 143 saker i 2018 til 163 i 2019.

– Dette er urovekkande, og vi har sterkt fokus på å prioritere desse sakene også inn i 2020, seier påtalesjefen.

Distriktet sin oppklaringsprosent har lege stabilt på 62 prosent dei siste år og det er godt over den nasjonale oppklaringsprosenten som i år er på 50,8 prosent i år.





Oppklaringsprosent fordelt på år og kategoriar av lovbrot:



2016 2017 2018 2019 Lovbrot generelt 62,7 61,7 62,1 64,2 Vinning 34,2 32,5 33,8 35,5 Vald 59,3 59,1 59,9 57,0 Seksuallovbrot 65,0 59,7 71,9 69,1

Med unntak av trafikk og miljø viser statistikken frå politidistriktet nedgang i alle sakskategoriar.

Kategorien økonomi viser ein nedgang på heile 18,3 prosentpoeng. Noko av dette kan tilskrivast at ikkje alle konkursbo lenger nærast rutinemesssing blir sendt over til påtalemakta. Desssutan har fleire statlege organ lagt om rutinane til innsending av eit langt mindre antall saker.

Trafikktala viser at auken skuldast bruk av meir ressursar frå politiet si side. Auken er generert av auka kontrollverksemd og meir overvaking av trafikken.





Trafikkstatistikk: