Nyhende

Avgangane til B-ferja i sambandet Hareid-Sulesund er innstilt inntil vidare.

Like over klokka tre i ettermiddag kom det melding frå Fjord1 om at B-ferja vart innstilt inntil vidare på grunn av tekniske feil.

Så kom det melding av om ferja skulle vere i ordinær drift igjen frå klokka 17.10.

Men like over halv seks kom det meldin om at ferja var ute av drift igjen. Grunnen er teknisk feil.