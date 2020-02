Arbeidsløysa har gått opp siste månaden

Nyhende

Arbeidsløysa i Hareid og Ulstein har gått ned samanlikna med same periode i fjor, men ho har gått opp samanlikna med utgangen av desember 2019.

Ulstein kommune har no 106 personar som er registrert som arbeidsledige, det er 2,3 prosent av arbeidsstyrken.

Hareid kommune har 85 personar som er registrert som arbeidsledige, det er 3,3 prosent av arbeidsstyrken.

Herøy kommune har den høgaste arbeidsløysa i fylket med 3,5 prosent.

Arbeidsløysa i Sande kommune er på 2,9 prosent.

I Møre og Romsdal er arbeidsløysa no på 2,2 prosent. Dette er ein nedgang i arbeidsløysa på 14 prosent frå same månad i fjor. I Noreg er arbeidsløysa på 2,4 prosent, noko som også er ein nedgang.

– Korrigert for normale sesongsvingningar har det den siste månaden blitt 69 færre arbeidsledige i Møre og Romsdal. Den faktiske nedgangen frå januar 2019 er på 491 personar. Reduksjonen på 14 prosent det siste året er langt betre enn for landet der reduksjonen er på 4 prosent. Det er Møre og Romsdal og Vestland som har hatt best utvikling det siste året. Båe desse fylka har i denne perioden ein nedgang på 14 prosent. Deretter kjem Rogaland med ein nedgang på 9 prosent, seier Stein Veland i Nav i ei pressemelding.