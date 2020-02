Garnes heidra med Norges Vel

Nyhende

Torsdagskvelden denne veka vart Nils Einar Garnes heidra med Norges Vels medalje. Dette skjedde under ein samankomst Beslag & Ventilasjon hadde på Quality Hotel Ulstein for å heidre Garnes som no blir pensjonist.

Ordførar Knut Erik Engh delte ut medaljen og takka Garnes for trufast virke gjennom 48 år som blekkslagar i Kristensen A/S, og vidareført i Beslag & Ventilasjon A/S.

Nils Einar Garnes hausta lovord frå så vel kollegaer som frå dagleg leiar Dag Ulstein Kristensen for sitt virke gjennom så mange år. Dei ønskte han lukke til vidare.