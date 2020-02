Demonstrerte mot nedlegging av døgnpost i Ålesund

Nyhende

Sundag ettermiddag heldt Bernt Brandal, ordførar i Hareid kommune, appell på demonstrasjonen i Ålesund mot at Ålesund sjukehus skal miste alderspsykiatrisk sengepost (APS).

Alle ordførarane på Søre Sunnmøre stod bak appellen Brandal heldt.

Døgnposten gir spesialisert behandling til målgruppa eldre som har utvikla psykisk liding etter fylte 65 år, eller krevjande demenstilstandar som ikkje kommunehelsetenesta sjølv greier å utgreie eller behandle. No blir APS foreslått nedlagt for å spare pengar.

Brandal skjønar at økonomisk styring er viktig, men meiner det er heile uakseptabelt at dei fagleg forankra tilboda skal øydeleggjast og at rekninga skal leggjast på kommunane, dei pårørande og pasientane sjølve.

- Ein kan ikkje vurdere rett til nødvendig helsehjelp i enkeltsaker opp mot økonomi. Rett til nødvendig helsehjelp må vurderast etter kriterie som: -fare for liv og helse, -fare for alvorleg helseskade med meir, sa Brandal.

Han viste til at i august i fjor vart Sjøholt DPS nedlagt, noko som har ført til overbelegg til Akuttmottaket og andre døgntilbod for pasientar.

- Trusselen om nedlegging er ikkje tufta på ei vurdering om best mogeleg helseteneste til eldre og yngre i psykisk helsevern, men berre på økonomi. Dette er ikkje akseptabelt, meinte Brandal.

Han viste til at det blir arbeidd med å få ned medisinbruken, men raseringa av psykiatrien i distriktet vårt som me no er vitne til, spår han at vil føre til meir tvang, meir bruk av medikament og større belastning for dei pårørande.

Han frykta også at ein gjer dyktige fagfolk innan psykiatrien usikre på framtida når det er så usikre arbeidsplassar.

- Ordførarane på Søre Sunnmøre er bekymra for at avvikling av APS døgnpost vil medføre forskyving av «fagleg ansvar» til kommunehelsetenesta. Det er eit «fagleg ansvar» vi ikkje skal ha, og det uroar oss, varsla Brandal i appellen sin.





Heile appellen:

Kjære pasientar, pårørande og tilsette og alle andre som er samla her.

Det er med stor uro vi Ordførarane på Søre Sunnmøre registrerer at Helse Møre og Romsdal HF vurderer å avvikle døgnposten ved Alderspsykiatrisk seksjon (APS) ved Ålesund sjukehus.

Døgnposten utøver spesialisert utgreiing og behandling til målgruppa eldre som har utvikla psykisk liding etter 65 år, eller krevjande demenstilstandar ut over det kommunehelsetenesta sjølv greier å utgreie/behandle.

Årsaka til trusselen om nedlegging av APS døgnpost er økonomiske innsparingar i Klinikk psykisk helse og rus.

Siste markering i høve psykiatri ved Ålesund Sjukehus var for Distriktspsykiatrisk senter Sjøholt. Det vart dessverre nedlagt i august 2019 med dei konsekvensar det har fått: Overbelegg ved akuttmottak, og ved andre DPS. Dette rammer også pasientar og pårørande på Søre Sunnmøre.

Ein kan ikkje vurdere rett til nødvendig helsehjelp i enkeltsaker opp mot økonomi. Rett til nødvendig helsehjelp må vurderast etter kriterie som: -fare for liv og helse, -fare for alvorleg helseskade m.m..

Ein kan ikkje vurdere helsehjelp på gruppenivå på grunnlag av økonomiske prioriteringar. Sjøholt DPS vart nedlagt, no står Alderspsykiatrisk sengepost i fare, og kva med Sikkerhetsposten?

Trusselen om nedlegging er ikkje tufta på ei vurdering om best mogeleg helseteneste til eldre og yngre i psykisk helsevern, men berre på økonomi. Dette er ikkje akseptabelt.

§ 1-1.Formålsparagrafen i lov om psykisk helsevern:

”Formålet med loven her er å sikre at etablering og gjennomføring av psykisk helsevern skjer på en forsvarlig måte og i samsvar med menneskerettighetene og grunnleggende rettssikkerhetsprinsipper. Det er et formål med reglene å forebygge og begrense bruk av tvang.

Helsehjelpen skal tilrettelegges med respekt for den enkeltes fysiske og psykiske integritet og så langt som mulig være i overensstemmelse med pasientens behov og selvbestemmelsesrett og respekten for menneskeverdet.”

Den raseringa av psykiatrien i distriktet vårt som vi no er vitne til, vil truleg medføre meir tvang, meir bruk av medikament og større belastning for pårørande.

Vi veit at det har vore fokus på å redusere medikamentbruk blant dei eldste i samfunnet vårt, i sjukeheim og blant dei heimebuande. Utan døgnposten vil vi då sjå auka i bruk av Nevroleptika, B-preparat og isolat også for denne gruppa?

Pårørande treng at deira næraste får kvalifisert utgreiing/behandling og tilrettelagde tiltak. Det er ikkje alt som kan løysast ambulant. Pårørande skal ikkje ta denne belastninga.

APS vart etablert i 2008 og er ein viktig samhandlingspartnar for kommunehelsetenesta på søre Sunnmøre. APS utøver ambulant poliklinisk verksemd, dei kjem til kommunane med sine tverrfaglege team. Den kliniske samhandlinga der pasienten bur, er heilt nødvendig for kommunane si tenesteutvikling for målgruppa. Likevel er det ikkje alltid nok med polikliniske tenester.

Det oppstår periodar der personar med alvorlege alderspsykiatriske tilstandar ikkje kan behandlast i kommunen. Dei må då ha utgreiing/behandling i spesialisert døgneining i spesialisthelsetenesta, og der innlegging i APS døgnpost er naudsynt for pasienten. APS har bygd opp fagkompetansen sin over fleire år og kan dermed gi eit unikt og godt fagleg forankra tilbod. Dette kan ikkje raderast ut med eit pennestrøk.

Før 2008 måtte denne pasientgruppa transporterast til Molde/Hjelset. Dei som har erfaring og var med på slik transport av dei eldste, ynskjer seg ikkje attende til dette. Det var ikkje verdig.

Eit anna moment er at ein gjer dyktige fagfolk innan psykisk helsevern i føretaket vårt usikre på framtida. Leiinga må ikkje bere seg slik åt at vi mister høgt kvalifisert personale.

På søre Sunnmøre har samhandlinga innan alderspsykiatri vore i tråd med samhandlingsreforma – det å utvikle saumlaust pasientløp på tvers av forvaltningsnivå, er ein føresetnad for god og forsvarleg helsehjelp til ei sårbar pasientgruppe.

Vi undrar oss over korleis HMR skal kunne rigge eit tilsvarande spesialisert utgreiing- og behandlingstilbod etter avvikling av APS døgnpost? Er det innan akutt psykisk helse? Er det ved våre DPS? Eller meir ambulant verksemd? Er det i det heile tatt mogleg utan at det går ut over dei mest sårbare pasientane innan alderspsykiatri.

Ordførarane på Søre Sunnmøre er bekymra for at avvikling av APS døgnpost vil medføre forskyving av «fagleg ansvar» til kommunehelsetenesta. Det er eit «fagleg ansvar» vi ikkje skal ha, og det uroar oss.

Økonomisk styring er viktig og nødvendig men det er heilt uakseptabelt at dei fagleg forankra tilboda skal øydeleggast og at rekninga skal leggast på kommunane, dei pårørande og pasientane sjølve.

Vi må alle stå samla, for dette godtek vi ikkje.

Takk for meg!