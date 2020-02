Inviterer til UKM-workshopar

Nyhende

UKM Hareid og Ulstein har dei siste åra gått motsett veg av mange andre lokale UKM (Ung Kultur Møtes). Medan fleire har opplevd nedgang i talet på deltakarar, har UKM på Hareidlandet fått med fleire barn og unge. Fjoråret vart det ny rekord og målet til arrangørane er at minst like mange i alderen 10-20 år vil vere med på årets UKM, som er 29.februar i Sjøborg kulturhus.

- Mykje av årsaka til at vi har fått med fleire er vår satsing på workshopar dei siste åra. Vi har eit godt samarbeid mellom kommunane, og i år er vi ekstra glade for å kunne tilby workshopar i samarbeid med kulturskulane, seier ungdomsarbeidar Marie Flatin i Ulstein.

Fleire workshopar

Kunst, song, dans, gitar og blåseinstrument – alt dette kan du få hjelp med gjennom workshopar som UKM Hareid og Ulstein arrangerer i samarbeid med Ulstein kulturskule og Hareid musikk og kulturskule.

- Dei unge er heldige som har høve til å få profesjonell rettleiing som bidreg til å bli trygge på seg sjølve, og det ein vil framføre. Vi er glade for dette samarbeidet både på tvers av kommunane og etatar, seier kulturkonsulent Christine Riise Øvrelid i Hareid kommune.

Saman med Flatin kontakta ho kulturskulane der begge rektorane, Torgeir Hauge (Hareid musikk og kulturskule) og Julianne Hauge (Ulstein kulturskule) var svært positive. Dei er gjerne med for å skape ein UKM-dag der det kulturelle mangfaldet mellom barn og ungdom i kommunane er i fokus.

- Nettopp det kulturelle mangfaldet er viktig i UKM. Med workshopane er målet vårt å få fram dette. Her kan barn og unge velje å vere med aleine eller finne nokon andre å opptre med på UKM, seier Julianne Hauge.

Kunst og blåseinstrument

Er du busett i Hareid eller Ulstein og i alderen 10-20 år kan du melde deg på ein eller fleire av workshopane framover.

Første workshop blir kunst og skjer på Ulstein kulturskule laurdag 8.februar. Det kostar 100 kroner å vere med på denne tre timar lange workshopen som kulturskulelærar Monica Veermer har ansvar for. Elevane kan ta med prosjekt ein jobbar med heime, eller starte å lage eit produkt under workshopen.

Den andre workshopen ved Ulstein kulturskule er blåseinstrument. Denne er todelt og kostar 200 kroner for å ta del. Datoane er 12. og 26.februar. Kulturskulelærarane Jette Holstad og Susann Worren Hauge er instruktørar og kan hjelpe både dei som er aleine eller i gruppe.

Dans, gitar og song

Ved Hareid musikk og kulturskule blir det tre workshopar med same mal og pris som workshop for blåseinstrument. Kulturskulelærar Nadhira De Saram Vonstad er instruktør for workshop i dans, som blir 10. og 24.februar.

Workshop gitar har kulturskulelærar Jan Ramstad ansvar for. Denne blir 12. og 26.februar. Dei som har lyst å få hjelp med song kan melde seg på workshop med kulturskulelærar Brigitta Hauge, 14. og 28.februar.

- Det er viktig å understreke at alle workshopane er opne for påmelding for barn og unge både i Ulstein og Hareid, held Hauge fram.

Påmeldingsfrist for alle workshopar er onsdag 5.februar.

UKM stimuleringsmidlar

Sjekk UKM Hareid og Ulstein si Facebook-side der alle workshopane ligger ute som arrangement. Der står også informasjon om påmelding.

-Vi ønsker å takke UKM for stimuleringsmidlar som gjer at vi kan gjennomføre desse workshopane. Vi håpar det vil både inspirere og motivere barn og unge til å melde seg på. Vi gler oss og håpar mange vil vere med og nå målet vårt om verdas beste UKM for Hareid og Ulstein, avsluttar UKM-arrangørane.