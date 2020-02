Markerte historisk avtale

Nyhende

Laurdag vart avtalen markert under ein kretskonkurranse i RG, som vart arrangert i Ulstein Arena.

Med den nye avtalen får Hødd ein ramme som gir turngruppa gode moglegheiter til å bygge ein ny hall for turn og basistrening. Denne ønskjer IL Hødd turn å byggje på Høddvollområdet innan to år.

«Turngruppa har over 400 aktive medlemmar, og samarbeidet med Sparebank 1 skal gi støtte til satsing på både breidde- og toppidrett for jenter og gutar som ønskjer å drive med alle typar turn og gymnastikk», skriv turngruppa i ei melding.

Turngruppa har jobba med planane om ein ny turnhall over lengre tid, ettersom turnhallen i Myra på Skeide for lengst har sprengt kapasitet for dei mange ulike tilboda i turngruppa.

«Styret arbeider aktivt for å realisere ny hall slik at fleire får tilbod om den gode basistreninga som turn kan gi for utøvarar av alle typar idrettar», skriv IL Hødd Turn.

Sjå bilde frå markeringa (Foto: Nina Cathrin Garshol/IL Hødd Turn):