Hareide og Helleland på plass hos «ferjeopprørarane»

Nyhende

Statsrådane som tysdag vitja Aukra kommune, må få ned ferjeprisane for å løysa den betente situasjonen, meiner leiaren i transportkomiteen.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) og distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland (H) reiste tysdag til Møre og Romsdal, der det dei siste vekene har vore omfattande protestar mot auka ferjeprisar.

På kaia på Hollingsholmen, før den korte ferjeturen til øya Gossa, vart dei møtte av stortingsrepresentant Helge Orten (H) frå Møre og Romsdal.

– Eg trur ein må få ned prisane. Me må tilbake til det nivået det var før prisauken. Viss ikkje trur eg dette blir for kostbart, rett og slett, seier han til NTB.

– Det kjem til å gå utover både næringsetablering og pendlarmoglegheitene for folk som bur på øyane, viss ein ikkje får gjort noko med dette.

På ferja vart dei to ferske ministrane serverte kaffi og sveler.

Helleland og Hareide har likevel ikkje nokon konkrete lovnader om økonomisk hjelp med seg på turen.

– Me skal få ei oversikt over situasjonen. Det er nok ingen løysingar me kjem til å seia ja til eller avvisa i dag, seier Hareide til NTB.

Han understrekar, som Helleland gjorde i helga, at det er fylkeskommunane som har ansvaret for fylkesferjene.

– Men viss eg ikkje hadde meint at eg kunne gjera noko, hadde eg nok heller ikkje tatt turen i dag, seier Hareide.