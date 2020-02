Felles formannskapsmøte for Ulstein og Herøy

– Må vere rause med kvarandre

– Me må tenkje sånn at går det dårleg på Kleven, er det dårleg nytt for Herøy, Bjarne Kvalsvik og meinte det har vore litt for mykje at kommunane har fryda seg om det går dårleg med nabokommunen.