Verdsmeister på 800 meter kjem til Ulsteinhallen

Nyhende

Det er liten tvil om at det blir ein skikkeleg festkveld for friidretten under Karsten Warholm International i Ulsteinhallen 28. februar.

I tillegg til den store heimefavoritten Karsten Warholm, har både Sam Kendricks (stav), Jaroslava Mahutsjykh (høgde) og Juan Miguel Echevarría (lengde) blitt henta til Ulsteinhallen.

Det vil seie at det er mange utøvarar med sterke CVar og mykje edelt metall frå internasjonale meisterskap som skal underhalde publikum. I tillegg kjem ei rekkje av Norges beste friidrettsutøvarar, mellom anna Amalie Iuel, Marcus Thomsen og Pål Haugen Lillefosse. Alle får svært solid motstand i Ulsteinhallen. Iuel skal mellom anna springe mot Anastasia Bryzhina og fjorårets vinnar Evelin Nadhazy. Thomsen møter Bob Bertemes frå Luxemburg, som har støtt 22,22 utandørs, medan Haugen Lillefosse får bryne seg på ikkje mindre enn to verdsmeistrar i stav.

Torsdag vart det også klart at endå ein verdsmeister skal konkurrere i Ulsteinvik.

På 600 meter for menn stiller nemleg Pierre-Ambroise Bosse frå Frankrike og det bør gje gode moglegheiter for at det kan gå styggfort over tre rundar i Ulsteinhallen.

Bosse tok VM-gull på 800 meter i London i 2017, der hans personlege rekord er sterke 1:42,53. Ifølgje arrangørane av Karsten Warholm International er dette raskare enn Vebjørn Rodals beste tid på distansen.

Imponerande er også den personlege rekorden til Bosse på 600 meter. Den er nemleg over halvsekundet raskare enn innandørs-verdsrekorden på denne distansen.

«Når vi veit at den 3-doble verdsmeisteren på 400m innandørs, Pavel Maslák skal vere fartshaldar på 600m, er det lov for oss som arrangør å drøyme om verdsrekord-tempo i Ulsteinhallen!» skriv arrangørane i ei pressemelding.

Karsten Warholm er også begeistra over å få Bosse til Ulsteinhallen.

«Det er nesten så eg blir freista til å springe 600m mot Bosse og dei andre sterke gutta i 600m-feltet», seier Karsten, men legg til med eit smil: «Leif gir meg vel beskjed om å nøye meg med to rundar i år også».