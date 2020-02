Kor-vener framfører Gitarkameratene

Nyhende

I midten av mars trår koret Hemingen til med konsert i gymnastikksalen på Flø. Då står musikk frå den populære kvartetten Gitarkameratene på programmet.

– Dei har laga utruleg mykje fint som også er blitt arrangert for kor, seier Hemingen-leiar Vidar Dimmen. Sjølv skal han synge solo på Øysten Sundes «Vippetangen Konditori».

Dei tre andre kameratane, Jan Eggum, Halvdan Sivertsen og Lillebjørn Nilsen, vert naturlegvis også representerte med eit rettferdig fordelt utval av låtar.

– Vi er i ferd med å øve inn fire songar frå kvar, i tillegg til eit par ekstra som vi har i reserve i tilfelle, fortel Dimmen.

Med på prosjektet er også Peter Demirov på diverse tangentinstrument og Eirik Strandabø på gitar.

Flø-basert

Hemingen vart skipa på Flø for snart eit kvart hundreår sidan og hadde øvingane sine på Flø skule med den mektige naturen rett utanfor vindauga. No har koret flytta inn til sentrum og har øvingane sine på loftet ved Ulsteinvik barneskule kvar onsdag, men Flø er framleis godt representert i koret. Det er Kåre Jørve som har dirigert Hemingen dei fleste åra koret har eksistert.

– For nokre tiår sidan hadde kvar bygd med respekt for seg sjølv eit eige kor. I Ulstein er det no berre Hemingen att, fortel Vidar Dimmen som elles kan opplyse om at det tynnast ut i rekkene også i dette koret..

– Det er mange som har sagt at dei berre skal ha ein pause, men så kjem dei aldri tilbake. Vi tek sikte på ein stor konsert på Sjøborg ut på nyåret 2021 for å markere 25-årsjubileet vårt og då oppmodar vi særleg tidlegare songarar om å slutte seg til Hemingen att. Men vi vert naturlegvis glade dersom nye songarar også vil bli med, seier han.

Hemingen kan sjå tilbake på ei rekkje minneverdige framsyningar, mellom anna samarbeidde dei med Ole Bremnes for nokre år sidan og dei gjorde stor suksess med Jukebox-konsertane sine med 50- og 60-talsmusikk tilbake på 2000-talet.

Vidar Dimmen understrekar kor viktig det er å kome seg ut døra ein gong i mellom og vere i lag med andre.

– Det er kjekt å synge i kor, framhevar han.

Mange kor opplever svikt i talet på medlemmer og ein stadig høgare snittalder, men andre greier å knyte til seg nye songarar.

– Brandalskoret har greidd det. Etter det eg har høyrt så er dei oppe i nærare femti medlemmer no og fleire av dei er mest berre ungdommane, seier Vidar Dimmen.