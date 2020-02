Nyhende

Fjord1 sende like rundt midnatt ved overgangen til tysdag ut ei melding om at den varsla floa hadde ført til så høg vasstand at sambandet Hareid - Sulesund var mellombels innstilt.

Klokka 01.15 sende Fjord1 ut ei ny melding, der det kom fram at det var normal drift i sambandet igjen frå og med 01.15.