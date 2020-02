Nyhende

– Same kvar ungdom bur, viser funna at dei aller fleste lever gode liv og driv med mange av dei same fritidsaktivitetane. Sidan rammene rundt ungdomslivet kan vera ulike i distriktet og i sentrale strøk, så er det overraskande at det er så mange likskapstrekk, seier NOVA-forskar Anders Bakken ved Oslomet i ei pressemelding.

Han har samanlikna korleis unge i distrikta og dei sentrale strøka ser på livet, gjennom tal frå Ungdata-undersøkinga.

Undersøkinga viser mellom anna at mange unge har godt sjølvbilete, trivst på skulen og liker foreldra sine.

Dei største forskjellane kjem til syne når det gjeld utdanningsplanar etter vidaregåande. Medan 49 prosent av dei unge i distrikta ser for seg å ta høgare utdanning, vil 63 prosent i sentrale strøk halda fram utdanninga etter vidaregåande skule.

– Undersøkinga viser at ungdom som veks opp i grisgrendte strøk, ikkje ser for seg å vera like lenge i utdanningssystemet som ungdom frå resten av landet. Éi mogleg forklaring kan vera at fleire ønskjer å bli fagarbeidarar innan handverksfag, og at ein ikkje treng høgare utdanning for å oppnå det, seier Bakken.

Samtidig opplever ungdomar i distrikta mindre prestasjonspress i skulearbeidet enn andre ungdomar. Bakken meiner dette kan henga saman med planar om vidare utdanning.

– Utdanningsplanane til unge kan bli påverka av haldningar i miljøet deira. I vennegjengar der skuleprestasjonar og karakterar er viktig, kan dette påverka ønsket til den enkelte om å studera, seier Bakken.