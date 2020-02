Fekk fleirtal for å utvide skjenketidene

Nyhende

Varaordførar Stian Lehmann Scheide (Høgre) sa under debatten at han var positiv til framlegget til Alkoholpolitisk handlingsplan, men han såg gjerne at reglane var liberalisert endå meir. Ulstein Høgre ville høyre meir på drivarane av skjenkestadene og utvide skjenketida så dei får opne for skjenking av både øl, vin og brennevin frå klokka 11.00 til klokka 02.00 alle dagar. Utandørs skulle skjenketida vere frå 13.00 til 01.00. Alf Johan Antonsen sa at dei i Framstegspartiet støtta det.