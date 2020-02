Nyhende

Ferjesambandet Hareid-Sulesund var torsdag kveld innstilt ein periode.

Årsaka var tekniske problem, ifølgje Fjord1.

Det går berre éi ferje i sambandet på kveldstid, og om bord i MF Hadarøy får Vikebladet Vestposten opplyst at ferja fekk tekniske problem. Ei av dei to andre ferjene i sambandet blir no sett inn i ruta.

Og avgangane i B-ruta blir droppa frå oppstart fredag morgon. Det betyr at det A- og C-rutene som går, opplyser Fjord1.