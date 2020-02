Elevar frå Sal, service og sikkerheit er klare for praksis på Gran Canaria

Nyhende

– Veldig spennande, – god moglegheit for oss til å kjenne bransjen, – viktig kunnskap, – Gran Canaria i skuletida!

Kort oppsummert er det berre positivitet blant elevane som skal ha to veker praksis på Gran Canaria. Dette er eit opplegg gjennom Erasmus + der skulane kan søkje om EU-midlar for å reise. Og det har Ulstein vidaregåande gjort, og fått tilslag på. Det er første gongen dette blir gjort på Ulstein vgs.

Elevane trur det kjem til å bli litt annleis å jobbe på Gran Canaria enn det dei er vant til heime i Noreg.

I samarbeid med spansk skule

Ulstein vgs. samarbeider med den spanske private yrkesskulen Hecansa, som driv tre hotell. To i Aguimes og eit i Santa Brigida.

Elevane skal bu på Hotel Rural Villa de Aguimes, og jobbe på dei to andre. Det fortel kontaktlærar for klassen Laila Muren til Vikebladet Vestposten.

Har fått spansktimar

Sidan elevane skal arbeide i resepsjonen medan dei har praksis på Gran Canaria, har dei fått nokre skuletimar med spanskundervisninga. Elevane er einige om at det kan vere nyttig å kunne litt spansk før dei reiser.

Spansklærar Synnøve Overå Hide fortel at motivasjonen for å lære spansk har auka mellom elevane.

– Eg merkar stor forskjell frå første til andre gongen, seier ho. No er elevane veldig engasjerte.

I tillegg til spanskundervisninga dei får på skulen skal elevane få 20 timar spanskundervisning på Gran Canaria.

Flott tilbod

Kontaktlærar Laila Muren er også nøgd med at elevane ved vg2 Sal, service og sikkerheit får dette tilbodet.

– Eg synest det er dette er ei veldig fin moglegheit for elevane til å prøve korleis det er å vere i ei spansk bedrift, som i utgangspunktet liknar på ei norsk. Då kan dei sjå forskjellar og likskapar i arbeidsmåtar, bedriftskultur, forholdet mellom tilsette, og også på rettar og plikter i arbeidslivet.

– Trur du elevane får ekstra utbytte av dette?

– Ja, eg trur dei får ekstra utbytte av dette ved at dei må bruke språk, engelsk og litt spansk for å snakke med leiing, tilsette og kundar. Og dei lærar mykje med å bu tett saman over ei lengre periode langt heimanfrå, svarer Muren.

Trur det vil gi ekstra motivasjon

Også avdelingsleiar Karen Topphol synest dette er eit flott tilbod.

– Det er ei kjempemoglegheit for dei, svarar avdelingsleiar Karen Topphol.

Elevane får gjennom praksisperioden sjå og oppleve korleis arbeidspraksisen fungerer i andre land. Ho trur dette gir ekstra motivasjon til elevane, og dei har gledd seg lenge.

Avdelingsleiaren skal også vere med ned til Gran Canaria. Ho opplyser at dei allereie har søkt om Erasmus+ midlar for neste år.