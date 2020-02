Nyhende

Etter å ha gått med berre to ferjer over sambandet Hareid - Sulesund i dag, melder reiarlaget Fjord1 at det i kveld vert ordinær trafikk i sambandet att. Ferjene har gått kvar heile og halve time store delar av fredag, men avgangen klokka 17.50 går som normalt.

"Avgang 19.10 fra Hareid og 19:40 fra Sulesund bli innstilt. Deretter ordinær trafikk, heiter det i meldinga frå Fjord1.





På grunn av tekniske vanskar med M/F "Hadarøy" torsdag kveld, har rutetilbodet vore redusert.