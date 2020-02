No er det snart UKM, er du klar?

Nyhende

UKM eller ung kultur møtest er eit landsdekkjande tilbod for unge. UKM er ein møteplass for alle kulturuttrykk, der eigenaktivitet og meistring står i sentrum og der ungdom sjølv skal vere aktive i alle prosessar. UKM jobbar for å fremje og utvikle kultur over heile landet. Det viktigaste for UKM er å bidra til at ung kultur får større plass i lokalsamfunnet ved å arrangere workshops og lokalmønstringar. Målet for arbeidet med UKM er å synleggjere ung kultur og ungdomen sine kulturuttrykk, stimulere og utvikle talent og forløyse kreativitet, i tillegg til å gi meistringsfølelse og bidra til inkludering og mangfald.

I landet generelt har det vore ein generell nedgang i talet på deltakarar på UKM-mønstringar, men i Hareid har vi gått motsett veg. I 2019 opplevde vi rekorddeltaking, med om lag lik fordeling av gutar og jenter. I år som i fjor skal vi som medlemar i Ungdomsrådet i Hareid vere med som arrangør i vår lokale mønstring saman med Ulstein, laurdag den 29. februar 2020 – og vi gler oss.

Kva kan ein gjere på UKM? tenker du kanskje, – vel, du kan vise alt du kan som er mogeleg å vise på ein scene. Det er fire viktige verdiar i arbeidet med UKM og det er mangfald, medverknad, kvalitet og nyskaping. Det betyr at UKM skal stimulere til mangfald både etnisk, sosiokulturelt og sjangermessig. Vi ønsker at ulike miljø som ikkje vert løfta fram av andre skal bil med. Dei unge skal ha størst mogleg medbestemming og medverknad i både i planlegging og gjennomføring av den lokale mønstringa. Det er berre kreativiteten som set grenser for kva du kan vise. Du kan vise ulike kunstuttrykk, synge, danse, spele instrument, vise fram video og mykje meir. UKM-mønstringa skal planleggast og gjennomførast på ein skikkeleg måte – med kvalitet, slik at deltakarane føle seg varetekne og respektert. Vi vil at dei unge skal oppleve meistring både personleg og kunstnerisk innanfor trygge ramme. Sist, men ikkje minst er ein viktig verdi at UKM skal fremje nyskapande uttrykk og kreative arbeidsmåtar.

UKM er som nemnt eit årleg arrangement, og som betyr at det skjer kvart år og heile Noreg er med. Å vere arrangør i UKM er mykje planlegging og arbeid, men det er veldig kjekt å vere med. UKM er eit sosialt arrangement og du møter mange folk med same interesse som deg sjølv, og det er godt mogleg å treffe nye vener også. UKM er for alle mellom 13 og 20 år, og det er ein arrangement med kvalitet. Det er veldig profesjonelt på alle nivå og dette fører til at vi føler oss trygge og godt vareteken. UKM er ein trygg stad for alle. Mange tenker nok at UKM er ein konkurranse, men det kjennest ikkje slik på den lokale mønstringa. Ja, du kan kome vidare til Fylkesfestivalen, men der og då er alle vinnarar! På lokalmønstringa er du din eigen vinnar berre med å vere med.

I UKM kan du vise ditt talent på scena eller bidra på annan måte. Du kan melde deg på både som arrangør, konferansier, media, scene og kunst. Alle rollene er like viktig for å skape ei fin mønstring – og samarbeid der viktig. Som arrangør får du oppgåver med både planlegging og gjennomføring – alt frå å få folk til å melde seg på til å ha ansvar for scenerigg. Som konferansier losar du mønstringa frå start til slutt – og du får høve til å setje ditt preg på underhaldninga. Vil du vere med på media, får du oppgåver knytt til fotografering, intervju, tekst/redigering, publisering på ulike medium osv. På scena viser du fram ditt talent for det som opptek deg. Innslaget på scene skal vere på max 5 minutt. Og du kan vise kunst i mange uttrykk. Du kan hjelpe med lys og lyd. Du kan også vere vert og hjelpe med greenroom og alt anna som skjer backstage.

Synest du dette høyrest skummelt ut? I alle sjangrar vert det arrangert workshops og vi får hjelp og rettleiing. Du kan lære deg nye ting eller bli betre på det du allereie er god på. Du kan møte andre folk som er flink på noko anna eller det same som du. Du kan finne deg nye venar og finne ut at du skal opptre med andre eller fleire. Dessutan er det veldig kjekt og lærerikt – og det er supert å ha på CV-en at ein har vore med å arrangere UKM – det er trass alt eit stort arrangement for og med ungdom.

No har vi nokre hektisk dagar fram til alt er klart – og vi blir klar! Vi håper på at det er stor deltaking i år også og mange unge har meldt seg på for å skape ei ny rekordmønstring.

Er du klar? Kom og bli med på med på denne fantastiske opplevinga, dette fantastiske arrangementet. Vi er glade arrangørar som gleder oss til å vise deg det kulturelle mangfaldet som spirer og gror blant våre unge i Hareid og Ulstein.

Du kan finne meir informasjon på nettsida https://ukm.no/hareid-ulstein/. Håper at du kjem på mønstringa vår laurdag 29. februar på Sjøborg.