Endeleg framme på Gran Canaria

Nyhende

Elevane og lærarane frå Ulstein vidaregåande skule kom til Gran Canaria tysdag kveld, to døgn seinare enn planlagt.

Sju elevar og to lærarar frå linja for Sal, service og sikkerheit skal vere på den spanske øya i to veker, der elevane skal ha praksis på hotell.

På veg sørover vart dei forseinka på grunn av sandstorm:

- Vi kom fram klokka 21.30 i går kveld. Det er karneval i byen, så det var dans og underhaldning i gamlebyen. Vi rakk å gå litt rundt og bli kjende i området, skriv kontaktlærar Laila Muren til Vikebladet Vestposten.