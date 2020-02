Arbeidsløysa på veg ned

Nyhende

Tala frå Nav for ein månad sidan viste at arbeidsløysa i Ulstein og Hareid hadde gått opp i januar samanlikna med desember.

Men no kom det ferske tal for februar, og no ser det ut til at arbeidsløysa går nedover. Medan arbeidsløysa i Ulstein var på 2,3 prosent i januar, var ho i februar på 2 prosen.

I Hareid er arbeidsløysa på 3,3 prosent, noko ho var både i januar og februar.

Statistikken syner at det er færre ledige både i Ulstein og Hareid samanlikna med same periode ifjor. I Ulstein er det 47 færre ledige, i Hareid 14 færre ledige.

Arbeidsløysa i Møre og Romsdal er på 2,1 prosent, i Noreg 2,3 prosent.