Foreslår å gje meir pengar til linene med høgst søkjartal

Anders Riise foreslår at dei på komande møte i utdannings- og kompetanseutvalet møte, den 19. mars, set opp ei sak om å støtte liner med høge søkjartal. Fristen for å søkje på vidaregåande skular går ut 2. mars, så det er for seint å gjere noko med kva tilbod elevane kan søkje på.

Under budsjettmøtet i desember vart ein del skuletilbod lagt ned for å spare pengar. For å gjere opp for den uretten foreslår Riise på vegner av Møre og Romsdal Høgre at dei kan auka talet på plassar på dei linene som har høgt søkjartal, slik at flest mogleg av elevane får innvilga 1. prioriteten dei har søkt på.

- Dette kan vi gjere som følgje av fylkets svært gode foreløpige overskot på heile 313,5 millioner. Vi håpar no at utvalsleiaren no vil vere med å gi noko tilbake til elevane og gi dei den utdanninga dei fortjena, skriv Riise i brev til Per Ivar Lied, som er leiar i utdannings- og kompetanseutvalet.