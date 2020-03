Høgdepunktet for biskopen var eldretreff med babysong

Nyhende

Det var eit rikhaldig program biskopen med følgje fekk oppleve i Hareid kommune førre veke. Men på spørsmål frå lokalavisa om det er mogleg å trekkje fram eit høgdepunkt svarer ho den songstunda ho fekk vere med på på Hadartun torsdag føremiddag. Då var det babysong på Hadartun. Midttømme fortel at då var det fire generasjonar samla. I tillegg til babyane og dei eldre kom der ein barnehage, og flyktningtenesta var der. – Det var så fint å kjenne på korleis alle var i same rommet. Me song velsigningssongen, og eg fekk blåse såpebobler over dei små. Det var stort, slår Midttømme fast.