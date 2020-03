Ensliges landsforbund gir vekk millionformue til forsking

Nyhende

Då Ensliges landsforbund bestemte seg for å leggje ned, var dei klare på kven som skulle få deira millionar. No har dei donert vekk 23 millionar kroner og eit rekkjehus verdt fem millionar kroner til forsking på alzheimer.

Alzheimer er katastrofalt, og rammar endå hardare dersom du er einsleg, meiner forbundet. Ein av hovudgrunnane til at dei no må leggje ned er at medlemmene blir eldre, skriv NRK. Heile deira formue er no gitt vekk for at May-Britt og Edvard Moser skal kunne forske på alzheimer.

– Folk definerer seg ikkje som einslege før dei er i 50–60 åra. I forbundet har vi ikkje rekruttert yngre medlemmer. Og mange av dei eldre medlemmene har dotte av, seier styreleiar i avviklingskomiteen til Ensliges landsforbund, Marie Synnes.

May-Britt Moser seier pengegåver som dette skaper eit godt press.

– No er vi på ein måte pressa ut i ukjent landskap. Vi nærmar oss mennesket og den sjuke hjernen. Det hadde vi nok ikkje gjort i så stor grad, om vi ikkje hadde fått midlar som dette. Alle midlar blir følgt av eit ansvar, seier Moser NRK.