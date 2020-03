Nyhende

Politiet gjennomførte ein trafikkontroll i Hareid kommuneno i føremiddag. Ein førar køyrde i 92 km/t i 60-sona, så politiet tok frå vedkomande førarkortet.

Ein bilførar fekk forelegg for mobilbruk under køyring. Det vart også skrive ut tre forenkla førelegg for fart.