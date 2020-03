Koronaviruset: Innbyggar i Hareid sett i heimeisolasjon

Nyhende

Hareid kommune melder onsdag ettermiddag via ei eiga side om Koronaviruset på sine nettsider at ein innbyggar er sett i heimeisolasjon for prøvetaking og avklaring.

Årsaka er sjukdomssymptom vedkomande har utvikla etter ei samling i Noreg der det har vore påvist smitte.

Personen er ikkje alvorleg sjuk.

Det vil gå nokre dagar til situasjonen er avklara, skriv Hareid kommune. Det vitast altså ikkje om vedkomande faktisk har viruset eller ikkje.

Tilsette og leiarar i Hareid kommune bur seg elles på at situasjonen kan eskalere. Ei arbeidsgruppe jobbar med å lage planar for ulike situasjonar.