Desse er nominerte til fylkesfestivalen i UKM

Nyhende

Fagpanelet for scene og kunst hadde ei utfordrande oppgåve med å velje ut kven som skal nominerast frå Hareid og Ulstein til fylkesfestivalen i Kristiansund 30. april til 3. mai. Det skriv arrangørane i ei pressemelding torsdag.

Nytt i år er at sjølv om ungdommane er nominert frå si kommune, er det ikkje sikkert at ein får reise på fylkesfestivalen. Dette er det fylkesarrangør som avgjer i løpet av ein månads tid. Meir informasjon til ungdommane som er nominert vert sendt direkte frå arrangørane.

- Vi set stor pris på innsatsen til dei som sat i fagpanela for scene og kunst, seier arrangørane frå Hareid og Ulstein.

Fagpanela har kriterier som må følgast. UKM er ingen konkurranse, men ein arena for å vise det kulturelle mangfaldet i kommunane. Medan aldersgrense for lokalmønstring er frå 10-20 år, er det berre dei som blir 13 i år og opp til 20 år som blir vurdert for fylkesfestival.





Følgjande har fagpanel for scene nominert frå kommunane:

MUSIKK

HAREID

1. 5 Seconds to Brandal – «Canon Rock»

Adrian Røren (20), slagverk, Arturs Opuls (17), bassgitar, Johannes Bjåstad (18), bassgitar, Robin Liavåg (18), rytmegitar

2. Thyri og Johannes – «Brother – Acoustic»

Thyri Øvrelid (16), vokal og Johannes Bjåstad (18), gitar

3. Oline Bigset – «DNA»

Oline Bigset (16), vokal og piano

ULSTEIN

1. Pink Guitar – «My love I’ll search the world»

Ingrid Gjerde (15), gitar og vokal, Isabella Campos (15), vokal, Marthe Sandvik Skeide (15), vokal

2. Ingebjørg Kristin Lohne – «Not My Soul»

Ingebjørg Kristin Lohne (13), vokal

3. Magic Musicians – «Take On Me»

Acsharan Senthilkumar (17), klarinett, Boris Leenders (14), saksofon, Jonas Edvardsen Sundgot (13), saksofon, Magne Oliver Vågen Langeland (13), saksofon, Martinus Antonsen (13), saksofon og Sverre Ose Kristensen (19), saksofon

DANS

HAREID

1. Seconds - «Time»

Celine Leine Finvik (17), Ellionor Edvardsen (15), Hanne Jensen (17), Helene Sjåstad Kleppe (17), Hennie Constanse Veiseth (17), Ingrid Bårslett (17), Kristiane Worren (17) og Malin Edvardsen (17).

ULSTEIN:

1. Birte Skeide Sætre – «Bruises»

Birte Skeide Sætre (14)

2. Majestetene – «Snart blir jeg majestet»

Clara Håndlykken (13), Mari Hauge Skår (13), Mathilde Eiken (13) og Siri Eliassen Aske (13)

3. Ina og Viktoria – «TikTok»

Ina Schakenda (15) og Viktoria Haddal (15)

KUNST

ULSTEIN

1. Kristine S. Borgundvåg (16) – «Random ting»

2. Astrid og Niels – ARIT-V1 (Automatisk Reagenerande Illustrasjonstegnar, robot)

Astrid Høie Silden (16) og Niels Leenders (16)

3. Synnøve Rabben – Sminke – «Kreative sminkelookar»

Synnøve Rabben (19), sminkør

HAREID

1. Raaven - Blyant teikning

Elias Bergseth (16)

2. Stinee – Brettspel

Stine Longva Veddegjerde (17)

3. Kristiane Worren – «Draumeplassen»

Kristiane Worren (17), målar

KONFERANSIERAR

ULSTEIN

1. Synnøve Rabben (19)

2. Joshua Riyawong (16)

3. Elise Bergseth (16)

HAREID

1. Stine Longva Veddegjerde (17)

Lokal UKM-arrangør har nominert ein frå «Media» og ein frå «Ung arrangør» til fylkesfestival:

MEDIA

ULSTEIN

1. Victoria Myklebust (18)

HAREID

1. John Arne Apelseth (19)

UNG ARRANGØR

ULSTEIN

1. Anna Natalie Ballo Hov (19)

HAREID

1. Denisa Andreea Constantinescu (16)