Elev ved Ulstein vidaregåande skule i isolasjon for avklaring

Nyhende

Hareid kommune melde onsdag ettermiddag via ei eiga side om Koronaviruset på sine nettsider at ein innbyggar var sett i heimekarantene for prøvetaking og avklaring.

Rykta har også svirra i lokalsamfunnet rundt at elevar ved Ulstein vidaregåande skule har blitt sett i ein liknande karantene.

Men, dette stemmer ikkje, fortel assisterande rektor ved Ulstein vidaregåande skule, Jon Arne Haram.

- Men det som stemmer er at det er ein elev som er isolert for avklaring, det er altså ikkje snakk om karantene i fjorten dagar. Det er derimot svært lite truleg at vedkomande er smitta av dette koronaviruset, og heller har blitt sjuk av noko anna. Dette blir gjort for å vere føre var, seier Haram og legg til:

- Elles forheld vi oss til råda vi får frå kommuneoverlegen, i høve informasjon vi eventuelt går ut med til tilsette og elevar. Men hittil har det ikkje vore grunn til å gå ut med informasjon, slik vi ser det.